Китайцы запустят ракету на газовых двигателях

В конце августа LandSpace уже завершила несколько этапов испытаний двигателей для ракеты ZQ-2, пишет «Популярная механика». Эта ракета в длину составляет 49,5 метров, её диаметр равен 3,5 метра, а стартовая масса — 216 тоннам. ZQ-2 оснастят первыми китайскими метановыми двигателями TQ-12.

Во время первого полёта ракета выведет несколько небольших спутников на солнечно-синхронную орбиту. На такую высоту носитель может в теории доставить четыре тонны полезной нагрузки. На более низкую орбиту высотой 200 километров ракета может вывести шесть тонн.