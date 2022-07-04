Китайцы заявили, что научились через компьютер проверять лояльность членов Коммунистической партии

Журналисты утверждают, что систему разработали учёные Национального научного центра Хэфэй. Она якобы может анализировать выражения лица и мозговые волны членов Коммунистической партии, чтобы определить, насколько они восприимчивы к партийной идеологии.

По задумке исследователей, технология искусственного интеллекта должна укрепить «уверенность и решимость» членов Коммунистической партии «быть благодарными партии, слушать партию и следовать за партией».

43 члена партии должны были протестировать технологию, пишет Daily Mail. Вместе со статьёй даже опубликовали ролик, на котором человек входит в киоск, сидит перед экраном и просматривает статьи, описывающие политику и достижения партии. В это время записывается выражение лица человека.

Отмечается, что статью опубликовали 1 июля — в день основания правящей партии Китая — под заголовком «Искусственный интеллект помогает партийному строительству!». Однако после шумихи в СМИ и соцсетях работу удалили.