Китайцы заявили, что научились через компьютер проверять лояльность членов Коммунистической партии

Китайцы заявили, что научились через компьютер проверять лояльность членов Коммунистической партииНо потом удалили свою статью
Журналисты утверждают, что систему разработали учёные Национального научного центра Хэфэй. Она якобы может анализировать выражения лица и мозговые волны членов Коммунистической партии, чтобы определить, насколько они восприимчивы к партийной идеологии.
По задумке исследователей, технология искусственного интеллекта должна укрепить «уверенность и решимость» членов Коммунистической партии «быть благодарными партии, слушать партию и следовать за партией».
43 члена партии должны были протестировать технологию, пишет Daily Mail. Вместе со статьёй даже опубликовали ролик, на котором человек входит в киоск, сидит перед экраном и просматривает статьи, описывающие политику и достижения партии. В это время записывается выражение лица человека.
Отмечается, что статью опубликовали 1 июля — в день основания правящей партии Китая — под заголовком «Искусственный интеллект помогает партийному строительству!». Однако после шумихи в СМИ и соцсетях работу удалили.