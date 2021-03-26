Китайцы заявили о превосходстве своего истребителя над российским оригиналом

Материал перевела «Лента.ру». Указывается, что китайский истребитель назвали безупречным. В материале отметили, что обычные люди как правило не могут по внешнему виду отличить J-16 от Су-30. Тем не менее, «внутри» самолёты различаются. По словам пилота, J-16 с точки зрения характеристик лучше.

Специалисты утверждает, что китайский истребитель «ушёл вперёд» от Су-30 на «целое поколение». Одно из его преимуществ — вооружение, способное действовать в любых погодных условиях.

Стоит отметить, что китайский J-16 был создан на основе российского Су-30.