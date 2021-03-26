Наука и технологии
Сегодня в 17:26
Китайцы заявили о превосходстве своего истребителя над российским оригиналом
Речь о J-16
Издание Global Times, со ссылкой на заявление лётчика-инструктор из Военно-воздушных сил (ВВС) Северного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), написало, что китайский истребитель четвёртого поколения J-16 превосходит российский оригинал Су-30.
Материал перевела «Лента.ру». Указывается, что китайский истребитель назвали безупречным. В материале отметили, что обычные люди как правило не могут по внешнему виду отличить J-16 от Су-30. Тем не менее, «внутри» самолёты различаются. По словам пилота, J-16 с точки зрения характеристик лучше.
Специалисты утверждает, что китайский истребитель «ушёл вперёд» от Су-30 на «целое поколение». Одно из его преимуществ — вооружение, способное действовать в любых погодных условиях.
Стоит отметить, что китайский J-16 был создан на основе российского Су-30.