Китайская Agibot создаст 1000 человекоподобных роботов для конкуренции с Tesla

Компания из Шанхая выпустила видеоролик, демонстрирующий процесс производства, который включает сборку роботов, тестирование и совместную работу людей и роботов. Agibot уже произвела более 962 единиц продукции и собирает реальные данные, чтобы улучшить работу робота.

Помимо Raise A1, компания Agibot разработала еще несколько моделей, включая Yuanzheng A2, высокотехнологичного робота, способного вдевать нитку в иголку и выполнять сложные задачи. Компания также выпускает специализированных роботов для уборки и промышленного использования.