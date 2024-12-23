Китайская Agibot создаст 1000 человекоподобных роботов для конкуренции с Tesla

Опубликовано 23 декабря 2024, 13:301 мин.
Китайская Agibot создаст 1000 человекоподобных роботов для конкуренции с TeslaУ неё может получится
Agibot, китайский робототехнический стартап, планирует к концу года выпустить 1 000 человекоподобных роботов, чтобы составить конкуренцию проекту Optimus компании Tesla. Компания, основанная в феврале 2023 года, представила свою первую модель гуманоида, Raise A1, в августе того же года.
Компания из Шанхая выпустила видеоролик, демонстрирующий процесс производства, который включает сборку роботов, тестирование и совместную работу людей и роботов. Agibot уже произвела более 962 единиц продукции и собирает реальные данные, чтобы улучшить работу робота.
Помимо Raise A1, компания Agibot разработала еще несколько моделей, включая Yuanzheng A2, высокотехнологичного робота, способного вдевать нитку в иголку и выполнять сложные задачи. Компания также выпускает специализированных роботов для уборки и промышленного использования.