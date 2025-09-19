Китайская авиакомпания запустит рейс, который займёт 25 часов

Опубликовано 19 сентября 2025, 21:001 мин.
Китайская авиакомпания запустит рейс, который займёт 25 часовChina Eastern запускает новый рейс Шанхай — Буэнос-Айрес с пересадкой в Новой Зеландии
Авиакомпания China Eastern Airlines открывает новый маршрут из Шанхая в Буэнос-Айрес. Первый рейс состоится 4 декабря. Полёт протяжённостью 20 тысяч километров займёт около 25 часов и станет «самым удобным» прямым сообщением между Китаем и Аргентиной.
Новый маршрут позволит сократить время в пути почти на пять часов по сравнению с нынешними вариантами через Европу или США. Единственная пересадка запланирована в Окленде, Новая Зеландия. Власти страны освободят китайских пассажиров от необходимости получать транзитную визу. China Eastern отмечает, что новый рейс будет удобен не только для пассажиров, следующих в Аргентину, но и для тех, кто направляется в Чили или Уругвай.
Это первый маршрут Китая в Латинскую Америку через южное полушарие.