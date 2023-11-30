Наука и технологии
15:45, 30 ноября 2023
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Китайская CXMT представила первую в стране импортозамещенную память LPDDR5

И это далеко не конец

CXMT представила в Китае память LPDDR5 с низким энергопотреблением, что является достижением в области производства микросхем, учитывая наложенные на страну ограничения. Эти модули DRAM, обладающие скоростью передачи данных 6400 МТ/с, предназначены для доступных смартфонов и устройств с низким энергопотреблением.

CXMT является пионером в области 12-гигабайтной памяти LPDDR5 с встроенным ECC, конкурируя с такими мировыми гигантами, как Micron и Samsung. Компания, не опираясь на первоклассные технологические процессы, фокусируется на устройствах 12 Гбит LPDDR5, «разрушая» прежние ограничения LPDDR4.

Влияние на рынок? Xiaomi и Transsion, титаны по мировым поставкам смартфонов, быстро освоят память CXMT LPDDR5-6400. Xiaomi, занимающая третье место в мире, и Transsion, лидирующая на развивающихся рынках, лишь укрепят присутствие на них CXMT.

Что дальше? CXMT готовится удовлетворить растущий спрос на ее продукты. Сотрудничество с Xiaomi и Transsion открывает новые горизонты, утверждая CXMT в качестве значимого игрока на рынке памяти.

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