Наука и технологии
Опубликовано 21 июля 2026, 10:03
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Китайская CXMT запустит память LPDDR6 в массовое производство в 2026 году

Во второй половине
Китайский производитель микросхем CXMT уже начал рассылать образцы памяти LPDDR6 партнёрам для тестирования. Серийный выпуск, по слухам, начнётся во второй половине этого года.
Китайская CXMT запустит память LPDDR6 в массовое производство в 2026 году

© Ferra.ru

Новая память будет работать на скорости до 12,8 гигабит в секунду. Чтобы добиться такого результата, CXMT переходит на более современную упаковку чипов. Коммерческое использование в готовых устройствах ожидается только к 2028−2029 годам, но CXMT готовится заранее.

На данный момент CXMT входит в четвёрку крупнейших производителей оперативной памяти в мире с долей около 7,7−8%. Её продукцию используют такие бренды, как Huawei, Xiaomi и Oppo, а также облачные платформы Alibaba и Tencent.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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