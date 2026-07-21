Китайская CXMT запустит память LPDDR6 в массовое производство в 2026 году

Новая память будет работать на скорости до 12,8 гигабит в секунду. Чтобы добиться такого результата, CXMT переходит на более современную упаковку чипов. Коммерческое использование в готовых устройствах ожидается только к 2028−2029 годам, но CXMT готовится заранее.

На данный момент CXMT входит в четвёрку крупнейших производителей оперативной памяти в мире с долей около 7,7−8%. Её продукцию используют такие бренды, как Huawei, Xiaomi и Oppo, а также облачные платформы Alibaba и Tencent.