Китайская CXMT запустит память LPDDR6 в массовое производство в 2026 году

Опубликовано 21 июля 2026, 10:031 мин.
Китайская CXMT запустит память LPDDR6 в массовое производство в 2026 годуВо второй половине
Китайский производитель микросхем CXMT уже начал рассылать образцы памяти LPDDR6 партнёрам для тестирования. Серийный выпуск, по слухам, начнётся во второй половине этого года.
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Новая память будет работать на скорости до 12,8 гигабит в секунду. Чтобы добиться такого результата, CXMT переходит на более современную упаковку чипов. Коммерческое использование в готовых устройствах ожидается только к 2028−2029 годам, но CXMT готовится заранее.
На данный момент CXMT входит в четвёрку крупнейших производителей оперативной памяти в мире с долей около 7,7−8%. Её продукцию используют такие бренды, как Huawei, Xiaomi и Oppo, а также облачные платформы Alibaba и Tencent.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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