Китайская Foxconn отозвала сотки инженеров из Индии

Главная причина перемен — рост интереса к искусственному интеллекту. Вместо привычной сборки смартфонов и компьютеров Foxconn теперь делает ставку на производство серверов для ИИ.

Ранее Foxconn ассоциировалась с гигантскими фабриками, выпускавшими миллионы iPhone. Теперь же компания хочет занять ключевое место в, как считают эксперты, «будущем» компьютерных технологий. По словам аналитиков Barclays, Foxconn постепенно выходит за рамки своего «традиционного» бизнеса и станет заметным игроком не только в сфере ИИ-серверов, но и в новых направлениях — от электромобилей до человекоподобных роботов.

Чтобы укрепить позиции, Foxconn уже сотрудничает с Nvidia, Supermicro и Dell.