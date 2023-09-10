Китайская Gotion построит в США завод литиевых аккумуляторов за $2 млрд

По словам губернатора штата Дж.Б. Прицкера, завод в округе Канкаки создаст 2 600 рабочих мест и станет «самым значительным новым производственным инвестиционным проектом в штате Иллинойс за последние десятилетия».

Завод будет специализироваться на производстве элементов литий-ионных аккумуляторов, аккумуляторных блоков и систем хранения энергии, и получил государственные льготы на сумму 536 млн долларов. Штат Иллинойс стремится позиционировать себя как центр развития различных новых технологий, в том числе производства электромобилей (EV).

Штат предлагает стимулы для привлечения проектов по производству электромобилей и аккумуляторов в соответствии с «Законом о снижении инфляции».