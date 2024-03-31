Китайская Intellifusion бросила вызов доминированию США своим дешевым ИИ-чипом

В DeepEyes используется собственный нейросетевой процессор (NPU) NNP400T компании Intellifusion, созданный по 14-нм техпроцессу. Это не только позволяет обойти американские санкции на высокотехнологичные чипы, но и значительно снизить цену. Стартовая цена DeepEyes составляет всего 140 долларов, а производительность при обучении int8 составляет 48 TOPS — уровень, достаточный для многих рабочих нагрузок ИИ.

Компания планирует выпускать обновленные модели DeepEyes в течение 2024 и 2025 годов, а в конце выпустить DeepEdge10Ultra с целевой производительностью 96 TOPS. Хотя цены на эти модели более высокого класса пока неизвестны.