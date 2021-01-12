Наука и технологии
Сегодня 18:44
Китайская компания следила за сотрудниками через специальные подушки для стульев
Эти подушки предназначались для мониторинга здоровья
Китайская технологическая компания Health Boost следила за сотрудниками через разработанные ею «умные» подушки для стульев. Эти подушки должны были использоваться для мониторинга здоровья работников, но в итоге оказались инструментом для жёсткого контроля.
Подушки способны измерять частоту сердечных сокращений, отслеживать плохую осанку, то есть фиксировать признаки возможной усталости. Однако в компании нашлись начальники, которые решили использовать разработку в других целях. Сотрудники сообщили, что руководители с помощь подушек вычисляли, находятся ли они на месте.
Одна из сотрудниц рассказала, что менеджер отдела кадров узнал о перерывах в её работе и стал угрожать сокращением годовой премии. Начальство предъявляло подобные претензии и к другим работникам. Сотрудники даже начали сравнивать работу с тюрьмой.
На это руководство Health Boost ответило, что сотрудники сами подписали согласие на участие в эксперименте с подушками. Обвинения оно отрицает.