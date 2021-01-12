Китайская компания следила за сотрудниками через специальные подушки для стульев

Подушки способны измерять частоту сердечных сокращений, отслеживать плохую осанку, то есть фиксировать признаки возможной усталости. Однако в компании нашлись начальники, которые решили использовать разработку в других целях. Сотрудники сообщили, что руководители с помощь подушек вычисляли, находятся ли они на месте.

Одна из сотрудниц рассказала, что менеджер отдела кадров узнал о перерывах в её работе и стал угрожать сокращением годовой премии. Начальство предъявляло подобные претензии и к другим работникам. Сотрудники даже начали сравнивать работу с тюрьмой.

На это руководство Health Boost ответило, что сотрудники сами подписали согласие на участие в эксперименте с подушками. Обвинения оно отрицает.