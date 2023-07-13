Китайская LandSpace обогнала SpaceX Илона Маска, став первой, кто запустил ракету с метановым двигателем на орбиту

Запуск ракеты-носителя Zhuque-2 состоялся с космодрома Цзюцюань в Китае. Это исторический момент, так как ракета стала первой в мире на жидком кислороде и метане, успешно достигшей орбиты.

LandSpace отчиталась о полностью успешном запуске, а данные военного отслеживания США подтвердили достижение ракетой орбиты на средней высоте около 450 км.

Zhuque-2 имеет небольшие размеры по сравнению с другими ракетами на метановом топливе, разрабатываемыми в США, но она доказала свою эффективность. В настоящий момент ракета достигает в высоту 49,5 м и способна доставить до 1,5 т груза на орбиту.

Данный успех компании открывает новую эру в космической индустрии, демонстрируя прогресс Китая в разработке технологий космических запусков. Теперь компания может претендовать на рынок коммерческих запусков и стать серьёзным конкурентом для таких гигантов, как SpaceX.