Китайская мегаракета запустила секретный спутник

Китайская мегаракета запустила секретный спутникМодернизированный для интенсивного наблюдения
Китай представил ранее свою самую большую ракету, Long March 5. Запущенная в пятницу, ракета несла таинственный Yaogan-41, предположительно высотный оптический спутник дистанционного зондирования для гражданских целей, таких как исследование земли. Однако Китай часто использует обозначение Yaogan для военных спутников.
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Эксперты считают, что Yaogan-41 может разместиться на геосинхронной орбите, обеспечивая непрерывное наблюдение за обширными регионами, включая Китай, Тайвань и соседние страны. Возможности оптической визуализации могут обеспечить постоянное, хотя и менее детальное, наблюдение днем и ночью.
Очевидно, что Китай стремится развивать космические технологии, создавая все больше спутников и уделяя особое внимание стратегическому соперничеству. Увеличение размеров и грузоподъемности ракеты свидетельствует о намерении Китая доминировать в космосе, бросая вызов Соединенным Штатам.
Хотя Китай заявляет о своих гражданских целях, эксперты ожидают, что Yaogan-41 сыграет ключевую роль в расширении возможностей страны по сбору разведывательной информации.