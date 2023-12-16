Китайская мегаракета запустила секретный спутник

Эксперты считают, что Yaogan-41 может разместиться на геосинхронной орбите, обеспечивая непрерывное наблюдение за обширными регионами, включая Китай, Тайвань и соседние страны. Возможности оптической визуализации могут обеспечить постоянное, хотя и менее детальное, наблюдение днем и ночью.

Очевидно, что Китай стремится развивать космические технологии, создавая все больше спутников и уделяя особое внимание стратегическому соперничеству. Увеличение размеров и грузоподъемности ракеты свидетельствует о намерении Китая доминировать в космосе, бросая вызов Соединенным Штатам.

Хотя Китай заявляет о своих гражданских целях, эксперты ожидают, что Yaogan-41 сыграет ключевую роль в расширении возможностей страны по сбору разведывательной информации.