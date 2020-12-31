Китайская полиция нашла партию шпионских внешних аккумуляторов

Внешние аккумуляторы могли выполнять и свою стандартную функцию. Однако в них были встроены модули GPS и сотовой связи с SIM-картой, а также микрофон. Устройства отслеживали местоположение владельца и передавали данные злоумышленникам. Также преступники могли позвонить на пауэрбанк и услышать, что происходит вокруг него. Помимо этого у девайсов имеется функция автоматической записи при шуме выше 50 дБ. Журналисты отмечают, что это средняя громкость человеческой речи.

Полицейские обнаружили около двух тысяч таких пауэрбанков. Сообщается, что внешне такие аккумуляторы невозможно отличить от обычных. Автор издания 3DNews пишет, что поискал в интернете подобные устройства и увидел, что они доступны в свободной продаже.