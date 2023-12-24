Китайская SMIC бросает вызов: производство по 3-нм техпроцессу, несмотря на санкции США

Во главе с маэстро полупроводниковой индустрии, со-генеральным директором Лян Монг-Сонгом, бывшим гением TSMC и Samsung, команда разработчиков SMIC осваивает «неизведанные территории» 5-нм и 3-нм техпроцессов. Этот шаг не только демонстрирует стойкость SMIC, но и позиционирует компанию как ключевого игрока в конкурентной борьбе за производство чипов.

Санкции США, возможно, замедлили развитие SMIC, но не остановили его. Несмотря на отсутствие передовых инструментов EUV-литографии от ASML, SMIC полагается на точность DUV литографии, которую обеспечивают литографические машины ASML Twinscan NXT:2000i.

SMIC не просто выживает, а процветает вопреки всему.