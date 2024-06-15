Китайская SMIC поднялась на третье место мирового рынка литейных производителей

Выручка Samsung Foundry снизилась на 7,2% до 3,36 млрд долларов из-за снижения продаж смартфонов и проблем с загрузкой мощностей на передовых узлах. Тем временем SMIC поднялась на третье место, увеличив выручку на 4,3% по сравнению с предыдущим кварталом до 1,75 млрд долларов, что было обусловлено локализацией производства и спросом на потребительскую электронику.