Китайская SMIC увеличила закуп тайваньского сырья в ожидании новых санкций

Хотя точные мотивы, побудившие SMIC к созданию значительных запасов, остаются неясными, некоторые считают, что это мера предосторожности против возможных новых ограничений со стороны США. Другие полагают, что это может быть реакцией на повышенный спрос со стороны клиентов, в том числе компании Huawei, которая возлагает большие надежды на свои смартфоны серии Mate 60.

Поскольку компания полагается на SMIC в производстве своих чипов, производитель полупроводников готовится удовлетворить растущий спрос.