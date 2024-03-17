Китайская таинственная миссия на Луну претерпела аномалию при запуске

Запуск был произведен 13 марта с космодрома Сичан, но до следующего дня Китай не сообщал о нем. Подробности о миссии DRO-A/B и их текущем состоянии остаются скудными. Однако, согласно предположениям, они предназначались для вывода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны — высокостабильную орбиту, идеально подходящую для исследования Луны и создания коммуникационной инфраструктуры.

Дополнительным подтверждением теории лунной миссии служит отсутствие новых объектов, обнаруженных на низкой околоземной орбите Космическими силами США.

Считается, что эта миссия не является краеугольным камнем лунной программы Китая, а скорее технологическим и орбитальным испытанием. Успех может проложить путь для будущих лунных навигационных и коммуникационных сетей.

Отсутствие сообщения об успехе от китайского космического агентства (CASC), обычно оперативного в таких случаях, намекало на проблемы. Это самая серьезная проблема с ракетой Long March после неудачи с запуском в 2020 году. Однако, учитывая успешное функционирование первой и второй ступеней, аномалия, скорее всего, связана с менее часто используемой верхней ступенью Yuanzheng-1S.