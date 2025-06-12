Китайская YMTC подала новый иск против Micron. Теперь за клевету

По словам YMTC, Micron якобы финансировала сайт «China Tech Threat», где утверждалось, что чипы памяти YMTC содержат шпионские программы, связанные с китайским правительством. Китайская компания заявляет, что эти обвинения ложные и специально созданы для подрыва её репутации.

YMTC утверждает, что Micron проигрывает в технологической гонке и использует нечестные методы, чтобы сохранить лидерство. Также говорится, что в клеветнической кампании участвовали и другие американские компании, в том числе Dell.

Это продолжение давнего конфликта между компаниями. В 2023 году YMTC уже обвиняла Micron в нарушении авторских прав, а Micron подала встречный иск. Сейчас суд обязал Micron передать документы по делу, но компания пытается это оспорить.