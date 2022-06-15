Китайские астрономы обнаружили возможные сигналы внеземной цивилизации

Узкополосные электромагнитные сигналы, обнаруженные Sky Eye - крупнейшим в мире радиотелескопом - отличаются от ранее зафиксированных. Команда продолжает их изучение, говорится в сообщении со ссылкой на Чжан Тонцзе, главного научного сотрудника группы по поиску внеземных цивилизаций.

Неясно, почему сообщение было удалено с сайта Science and Technology Daily, официальной газеты министерства науки и техники Китая, хотя новость уже стала популярной в социальной сети Weibo и была подхвачена другими СМИ, в том числе государственными.

В сентябре 2020 года Sky Eye, который расположен в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу и имеет диаметр 500 метров, официально начал поиск внеземной жизни. Команда обнаружила два набора подозрительных сигналов в 2020 году при обработке данных, собранных в 2019 году, и обнаружила еще один подозрительный сигнал в 2022 году на основе данных наблюдения за экзопланетами, написал Чжан в опубликованной (и уже удаленной) статье.