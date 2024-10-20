Китайские беспилотники получили способную поражать авианосцы ракету

Опубликовано 20 октября 2024, 08:151 мин.
Китайские беспилотники получили способную поражать авианосцы ракетуСудя по снимкам
Китайский беспилотник Chengdu Xianglong (CH) заметили рядом с KD-21, мощной баллистической ракетой, способной поражать авианосцы. Это показывает значительный прогресс в военных возможностях Китая, демонстрируя его потенциал запуска стратегического оружия с беспилотных летательных аппаратов, пишут западные СМИ.
KD-21, ранее замеченный под бомбардировщиками H-6K, может предложить Китаю более экономичный и безопасный вариант доставки стратегических ударов. Хотя конкретная модель БПЛА на фотографии остается неизвестной, по мнению экспертов, как CH-9, так и CH-5 являются потенциальными кандидатами.
Сочетание дальнего беспилотника и мощной баллистической ракеты может представлять серьезную угрозу для потенциального врага.