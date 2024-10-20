Китайские беспилотники получили способную поражать авианосцы ракету

KD-21, ранее замеченный под бомбардировщиками H-6K, может предложить Китаю более экономичный и безопасный вариант доставки стратегических ударов. Хотя конкретная модель БПЛА на фотографии остается неизвестной, по мнению экспертов, как CH-9, так и CH-5 являются потенциальными кандидатами.

Сочетание дальнего беспилотника и мощной баллистической ракеты может представлять серьезную угрозу для потенциального врага.