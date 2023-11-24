Китайские блогеры начали удаляться из соцсетей после требований писать под реальным именем

Это правило, введенное для пользователей с числом подписчиков более 1 млн человек, рассматривается критиками как нарушение неприкосновенности частной жизни, вызывающее опасения доксинга и преследований.

Такие известные личности, как научный блогер Минг Ю Жуй Ран, избавляются от подписчиков, а рэпер Kindergarten Killer решил удалить свои аккаунты.

Блогеры, опасающиеся последствий, считают, что политика использования реальных имен является инструментом подавления инакомыслия и усиления слежки. Этот шаг, который, как предполагается, соответствует директивам Администрации киберпространства Китая, рассматривается как потенциальная «угроза» свободе в Интернете.