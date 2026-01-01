Китайские гиганты начали платить огромные деньги на переманивание ИИ-специалистов

Опубликовано 01 января 2026, 16:301 мин.
Китайские гиганты начали платить огромные деньги на переманивание ИИ-специалистовСейчас это важно
В разгар гонки за лидерство в ИИ китайские технологические компании готовы платить рекордные суммы за таланты, пишут СМИ. По данным их источников, ByteDance (владелец TikTok) и Tencent значительно увеличили бюджеты на зарплаты и бонусы для привлечения ведущих экспертов.
Сообщается, что ByteDance повысил фонд бонусов для сотрудников на 35% по сравнению с прошлым годом и заложил бюджет на будущее повышение зарплат в размере 150%. Tencent, в свою очередь, активно переманивает высококлассных специалистов от конкурентов, предлагая им зарплаты в два раза выше текущих.
Недавно Tencent удалось нанять бывшего исследователя из OpenAI Яо Шунью в качестве главного научного сотрудника по ИИ.
Однако, как заметили СМИ, этот «золотой век» для специалистов по ИИ «резко контрастирует» с общей ситуацией в технологическом секторе. Только за первую половину 2025 года более 100 000 человек в этой сфере потеряли работу.