Китайские исследователи нашли недостатки в американских ядерных убежищах

Уравнения помогают узнать воздействие взрыва ядерного оружия на землю. Компьютерное моделирование китайских учёных показало, что если взрыв произойдёт рядом, то американские ядерные убежища могут его не выдержать.

«Чем сильнее взрыв, тем меньше расстояние или глубина, тем больше ошибка», — сообщили китайские исследователи.

Они симулировали взрыв небольшой ядерной бомбы мощностью 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Математическое моделирование показало, что результаты в большинстве случаев совпадали с расчётами американских военных, но резко отклонялись от эталонных в областях, близких к эпицентру. Моделирование китайских учёных совпало по результатам с последствиями реальных взрывов, которые проводили американские военные.