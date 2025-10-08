Опубликовано 08 октября 2025, 19:001 мин.
Китайские хакеры атаковали американские юридические фирмы — СМИВключая Williams & Connolly
ФБР расследует серию кибератак, направленных на крупные американские юридические фирмы. По информации New York Times, подозрение падает на китайских хакеров. Фирма Williams & Connolly, основанная в 1967 году, подтвердила, что злоумышленники получили доступ к части её компьютерных систем, используя уязвимость нулевого дня.
Были взломаны некоторые электронные почтовые ящики адвокатов, но, по словам компании, конфиденциальные данные клиентов не были похищены. Юридическая фирма уже предприняла меры по блокировке угрозы и заявила, что не фиксирует несанкционированный трафик в сети. Источник атак пока официально не подтверждён.
ФБР и посольство Китая в Вашингтоне пока не давали комментариев. Расследование, пишут СМИ, продолжается, цель — установить источник атак и оценить их масштаб.