Были взломаны некоторые электронные почтовые ящики адвокатов, но, по словам компании, конфиденциальные данные клиентов не были похищены. Юридическая фирма уже предприняла меры по блокировке угрозы и заявила, что не фиксирует несанкционированный трафик в сети. Источник атак пока официально не подтверждён.

ФБР и посольство Китая в Вашингтоне пока не давали комментариев. Расследование, пишут СМИ, продолжается, цель — установить источник атак и оценить их масштаб.