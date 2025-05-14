Китайские хакеры атаковали цепочки поставок тайваньских производителей дронов

Кампания, названная Tidrone, изначально нацеливалась на военные и спутниковые компании, но, как показало расследование, затронула также тяжелую промышленность, СМИ, технологии, здравоохранение и платежные сервисы в Южной Корее и Китае.

Злоумышленники использовали ERP-системы (программное обеспечение для управления ресурсами компаний) и сервисы поставщиков, чтобы внедрить вредоносное ПО, включая бэкдоры CXCLNT и CLTEND, для шпионажа. В рамках другой кампании, Venom, хакеры атаковали поставщиков, чтобы через доверенные каналы заразить более ценные цели, такие как оборонные компании.

Компаниям рекомендовано усилить защиту цепочек поставок и проверять стороннее ПО.