Китайские хакеры шпионили за российскими госпредприятиями 9 лет подряд

Группировка называется TaskMasters. За девять лет хакеры атаковали более 30 промышленных, строительных, энергетических организаций. 24 из них находятся на территории России. Названия госструктур эксперты не назвали. Цель атак тоже остаётся неизвестной: зачем хакерам полученная информация пока неясно.

Как объяснили эксперты, китайские хакеры создавали особые задания в планировщике задач на взломанных компьютерах. После получения доступа ко всей локальной сети злоумышленники загружали вредоносные программы для шпионажа.

В «Лаборатории Касперского» также отметили, что такой метод часто используется в интересах политической разведки или промышленного шпионажа.