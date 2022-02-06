Китайские хакеры взломали американские СМИ и украли у них служебную информацию

Предполагается, что хакеры получили доступ к электронной почте и документам сотрудников News Corp. Это касается таких изданий, как The Wall Street Journal, New York Post и др.

Хотя расследование всё ещё продолжается, компания по инфобезопасности Mandiant считает, что атака была осуществлена злоумышленником, действующим в интересах правительства Китая.

Интересно, что такое случается не в первый раз. Китайские хакеры уже атаковали The Wall Street Journal в 2013 году, чтобы мониторить то, как освещаются темы, связанные с Китаем. Те атаки также коснулись Bloomberg и New York Times.