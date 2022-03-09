Китайские хакеры взломали госучреждения 6 штатов США

Широкий спектр учреждений штатов, ставших объектом взлома, включает: здравоохранение, транспорт, трудовые ресурсы, высшее образование, сельское хозяйство, а также судебные системы, сообщили ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США в отдельной рекомендации для правительств штатов, полученной CNN.

По данным Mandiant, хакеры проникли в сети агентств двух штатов, используя критический баг программного обеспечения, который был обнаружен в декабре.

Мотивы хакеров не ясны, но косвенно они "соответствуют операции по шпионажу", заявили в компании. Список государственных учреждений, пострадавших от взлома, не разглашается и может увеличиться по мере продолжения расследования.