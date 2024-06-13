Наука и технологии
Опубликовано 13 июня 2024, 12:00
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Китайские хакеры заразили 20 000 устройств через VPN-клиент

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Китайские хакеры использовали критическую уязвимость в VPN-устройствах Fortinet, заразив более 20 000 устройств по всему миру. Дефект, идентифицированный как CVE-2022-42475, представляет собой переполнение буфера на основе кучи, которое позволяет удаленно выполнить код и имеет рейтинг серьезности 9,8 из 10.
Китайские хакеры заразили 20 000 устройств через VPN-клиент
© Ferra

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) и Служба общей разведки и безопасности сообщили, что вредоносная программа, известная как CoatHanger, была специально разработана для FortiOS и могла сохраняться даже после перезагрузки или обновления прошивки.

Изначально обнаруженное в Министерстве обороны Нидерландов, вредоносное ПО представляло собой серьезную угрозу, поскольку не поддавалось традиционным мерам обнаружения. Несмотря на то, что взлом был проведен в несекретных сегментах, уязвимость показала возможность широкомасштабного шпионажа.

Правительство Нидерландов продолжает расследование и мониторинг более широких последствий этой кампании кибершпионажа, предупреждая, что вредоносную программу CoatHanger по-прежнему сложно обнаружить и удалить.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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