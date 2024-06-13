Китайские хакеры заразили 20 000 устройств через VPN-клиент

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) и Служба общей разведки и безопасности сообщили, что вредоносная программа, известная как CoatHanger, была специально разработана для FortiOS и могла сохраняться даже после перезагрузки или обновления прошивки.

Изначально обнаруженное в Министерстве обороны Нидерландов, вредоносное ПО представляло собой серьезную угрозу, поскольку не поддавалось традиционным мерам обнаружения. Несмотря на то, что взлом был проведен в несекретных сегментах, уязвимость показала возможность широкомасштабного шпионажа.

Правительство Нидерландов продолжает расследование и мониторинг более широких последствий этой кампании кибершпионажа, предупреждая, что вредоносную программу CoatHanger по-прежнему сложно обнаружить и удалить.