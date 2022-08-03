Китайские хактивисты атаковали тайваньские сайты

Во вторник сайт президентской канцелярии Тайваня подвергся распределенной DDoS-атаке и в какой-то момент работал со сбоями, говорится в заявлении канцелярии. Сайт правительственного портала и сайт Министерства иностранных дел Тайваня также были временно отключены.

"Это нескоординированные, случайные, лишенные морали атаки на веб-сайты, которые китайские хактивисты используют для донесения своих идей", - сказал Йоханнес Ульрих, декан исследовательского отдела Технологического института SANS, образовательной и исследовательской организации по кибербезопасности. "Обычно это продолжается в течение нескольких дней, но часто они теряют интерес в течение недели".

По словам Ульриха, подрывная цифровая атака исходила от сотен тысяч IP-адресов, привязанных к устройствам, зарегистрированным в китайском коммерческом интернет-пространстве.