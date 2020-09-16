Китайские компании перестали продавать Huawei компоненты для устройств из страха перед США

Санкции США относительно поставок чипов вступили в силу 15 сентября. По новым правилам, Huawei не может получать продукцию, которая была создана с использованием американских технологий. Как пишут источники, до этого дня китайская компания активно накапливала микросхемы на своих складах. Однако теперь все поставки приостановили. Причём касается это и китайских производителей чипов.

Аналитики полагают, что причиной такого решения китайских поставщиков стал страх перед США. Производители боятся стать новой мишенью для американских властей. В итоге Huawei осталась в ещё более уязвимом положении, чем все думали. Что будет делать компания, когда запасы чипов кончатся, неизвестно.