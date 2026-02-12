Китайские компании ждёт пополнение: ASML сократит 1 700 сотрудников

Опубликовано 12 февраля 2026, 13:531 мин.
Китайские компании ждёт пополнение: ASML сократит 1 700 сотрудниковНесмотря на рекордную прибыль
ASML объявила о планах сократить около 1 700 рабочих мест, в основном в Нидерландах. Сокращения затронут прежде всего управленческие и административные позиции. При этом 2025 год стал для компании рекордным.
Общая выручка составила 32,7 млрд евро, а чистая прибыль — 9,6 млрд евро. Только в четвёртом квартале продажи достигли 9,7 млрд евро, а прибыль — 2,8 млрд евро. Объём новых заказов за квартал составил 13,2 млрд евро. К концу года портфель заказов компании вырос до 38,8 млрд евро.
Генеральный директор Кристоф Фуке объяснил, что изменения направлены на «упрощение структуры компании» и «ускорение принятия решений». В результате большинство инженеров будут работать напрямую над конкретными продуктами. Часть руководящих должностей будет упразднена.