Китайские компании ждёт пополнение: ASML сократит 1 700 сотрудников

Общая выручка составила 32,7 млрд евро, а чистая прибыль — 9,6 млрд евро. Только в четвёртом квартале продажи достигли 9,7 млрд евро, а прибыль — 2,8 млрд евро. Объём новых заказов за квартал составил 13,2 млрд евро. К концу года портфель заказов компании вырос до 38,8 млрд евро.

Генеральный директор Кристоф Фуке объяснил, что изменения направлены на «упрощение структуры компании» и «ускорение принятия решений». В результате большинство инженеров будут работать напрямую над конкретными продуктами. Часть руководящих должностей будет упразднена.