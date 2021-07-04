Китайские космонавты впервые за долгое время вышли в космос

Это сделали члены экипажа китайской орбитальной станции Лю Бомин и Тан Хунбо. Всего в модуле находятся три тайконавта. Для внекорабельных операций задействовали двоих, а командир экипажа Не Хайшэн тем временем занимался вспомогательными работами внутри станции.

Напомним, Китай запустил ракету-носитель с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-12» 17 июня. Корабль полетел к строящейся орбитальной станции КНР «Тяньгун». Экипаж должен будет вернуться на Землю в сентябре.

Стоит отметить, что один из тайконавтов Лю Бомин уже летал в космос в 2008 году и участвовал в первом китайском выходе в открытый космос.