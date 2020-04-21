Китайские курьеры получат экзоскелеты, похожие на таковые в популярной игре Death Stranding

По крайней мере об этом говорят свежие фотографии, появившиеся в сети — на них курьеры из Поднебесной ходят с огромными “стопками” товаров, носить которые помогает экзоскелет, напоминающий о главном герое Death Stranding. Как стало известно, разработкой устройств занимается китайская компания ULS Robotics, штаб-квартира которой находится в Шанхае. Причем что интересно, существует сразу несколько комплектаций девайса: для нижней части тела, поясницы и спины.