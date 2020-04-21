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Китайские курьеры получат экзоскелеты, похожие на таковые в популярной игре Death Stranding
Будущее настало быстрее, чем мы думали
В условиях мировой пандемии одной из самых важных профессий является профессия курьера — люди заказывают множество различных товаров, продуктов, блюд и только представители данного ремесла могут удовлетворить всеобщий спрос. И вот, судя по всему, китайские курьеры уже в ближайшее время получат экзоскелеты, похожие на таковые в популярной игре Death Stranding.
По крайней мере об этом говорят свежие фотографии, появившиеся в сети — на них курьеры из Поднебесной ходят с огромными “стопками” товаров, носить которые помогает экзоскелет, напоминающий о главном герое Death Stranding. Как стало известно, разработкой устройств занимается китайская компания ULS Robotics, штаб-квартира которой находится в Шанхае. Причем что интересно, существует сразу несколько комплектаций девайса: для нижней части тела, поясницы и спины.
Напомним, что в связи с карантином, который объявили во многих странах мира, услуги сервисов доставки стали пользоваться в разы большей популярностью, чем раньше. К слову, в России, на момент написания данного материала, режим самоизоляции продлен до конца апреля.