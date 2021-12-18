Китайские процессоры и AMD Ryzen 5 5600X сравнили в бенчмарке

Серия Hygon C86 включает в себя 14-нм процессоры. Эти чипы практически идентичны процессорам AMD Ryzen. Фактически, процессоры китайского производства даже должны вставляться в одни и те же разъёмы AM4. Однако в большинстве случаев чипы припаяны к материнской плате.

Модель Hygon C86 3185 оснащена восемью ядрами Zen. Чип работает на базовой тактовой частоте 2 ГГц и может разгоняться до 3,4 ГГц. Также имеется 4 МБ кеш-памяти второго уровня и 16 МБ кэш-памяти третьего уровня.

Процессоры сравнивали с Ryzen 5 5600X. Последний, конечно, лидировал в одноядерном тесте. А вот в многоядерном тесте пара чипов Hygon превзошла Ryzen 5 5600X на 12% и 13% в Cinebench R20 и R23 соответственно. В тестах Blender и x264 HD Benchmark два C86 3185 показали на 23% и 33% лучший результат.

В целом, игровые тесты показали, что чипы C86 3185, по крайней мере, в двойной конфигурации, обладают хорошей игровой производительностью. В сочетании с GeForce RTX 3080 Ti у процессоров не было проблем с обеспечением отличной частоты кадров при разрешении 1080p и 4K.