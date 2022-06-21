Китайские производители чипов стали лидерами отрасли из-за санкций США

По информации аналитиков, 19 из 20 наиболее быстро растущих производителей чипов в мире за последние четыре квартала были китайскими. Компании из КНР увеличивают доходы в несколько раз по сравнению с мировыми лидерами отрасли.

Напомним, в 2020 году США ограничили продажу американских технологий китайским компаниям. Это в итоге лишь стимулировало производство китайских чипов. В 2021 году объём заказов от иностранных клиентов у китайцев вырос на 58%. Объём продаж тем временем увеличился на 18%. Кроме того, крупнейшие китайские компании SMIC и Hua Hong Semiconductor даже смогли сохранить практически полную загрузку своих заводов в Шанхае, несмотря на пандемию.