Китайские разработчики ИИ ускорили переход к моделям с триллионом параметров

Параметры используются как один из показателей масштаба и возможностей ИИ-моделей. Китайские компании стремятся сократить отставание от американских разработчиков, которые продолжают увеличивать размеры своих систем.

По данным аналитиков, рынок КНР движется от моделей с миллиардами параметров к архитектурам с триллионами параметров, длинными контекстами до миллионов токенов и адаптацией под отечественные чипы.

В апреле компания DeepSeek представила свою первую триллионную модель V4. Ранее похожие решения выпускали Alibaba и другие крупные игроки. В США при этом продолжаются меры по ограничению доступа к некоторым передовым ИИ-системам