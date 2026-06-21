Китайские разработчики ИИ ускорили переход к моделям с триллионом параметров

Опубликовано 21 июня 2026, 16:511 мин.
Китайские разработчики ИИ ускорили переход к моделям с триллионом параметровКомпании наращивают мощность нейросетей
Китайские разработчики искусственного интеллекта (ИИ) активнее переходят к созданию моделей с более чем триллионом параметров на фоне усиления ограничений США на доступ к передовым технологиям.
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Параметры используются как один из показателей масштаба и возможностей ИИ-моделей. Китайские компании стремятся сократить отставание от американских разработчиков, которые продолжают увеличивать размеры своих систем.
По данным аналитиков, рынок КНР движется от моделей с миллиардами параметров к архитектурам с триллионами параметров, длинными контекстами до миллионов токенов и адаптацией под отечественные чипы.
В апреле компания DeepSeek представила свою первую триллионную модель V4. Ранее похожие решения выпускали Alibaba и другие крупные игроки. В США при этом продолжаются меры по ограничению доступа к некоторым передовым ИИ-системам