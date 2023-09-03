Китайские RISC-V-разработчики объединились в патентный альянс

Китайские RISC-V-разработчики объединились в патентный альянсКонкретные детали не раскрываются
Девять китайских компаний, специализирующихся на производстве процессоров на базе архитектуры RISC-V, объединились в патентный альянс, получивший название China RISC-V Industry Alliance.
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Эта инициатива направлена на содействие сотрудничеству и инновациям в области процессоров RISC-V, архитектура которых лицензируется на основе разрешительной документации, что позволяет более гибко подходить к их разработке.
В альянс входят компании VeriSilicon Microelectronics, Xinlai Technology, Pingtouge (T-Head), Shanghai Saifang Technology и другие. Хотя конкретные детали работы альянса и преимущества его участников пока не раскрываются, его можно сравнить с Open Invention Network - группе, которая занимается перекрестным лицензированием более 3700 патентов, относящихся к ядру Linux и программному обеспечению с открытым исходным кодом.
Создание такого патентного альянса может ускорить усилия Китая по разработке собственных полупроводников на базе архитектуры RISC-V, что позволит стране конкурировать на мировом рынке. Обмен интеллектуальной собственностью позволит китайским компаниям, разрабатывающим микросхемы, быстрее продвигаться вперед и сокращать отставание от зарубежных конкурентов, несмотря на ограничения на импорт передовых микросхем, связанные с международными санкциями.