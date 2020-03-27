Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие

Материал выпустили в известном китайском издании Sohu. Его автор утверждает, что у России и США нет настоящего гиперзвукового оружия. Такая ракета якобы есть только на вооружении у Китая, и она — единственная в мире.

В материале также упомянули, что США не могут создать гиперзвуковое оружие из-за технических трудностей. Когда-то они отстали от других стран, и теперь навёрстывают упущенные возможности. Такое мнение высказывается уже не в первый раз. В том числе, в самих США.

А вот что касается России, то она, по мнению автора материала, хоть и опережает США, но отстаёт от Китая. Причина тому — отсутствие инвестиций. А существование гиперзвуковых ракет «Циркон» и другого оружия у России автор ставит под сомнение.