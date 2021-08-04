Китайские СМИ признали колоссальное превосходство комплекса С-500 над отечественным вооружением

Из новшеств разработки журналист отметил возможность оснащения комплекса ракетами-перехватчиками 40Н6М с встроенной фотоэлектрической активной радиолокационной головкой самонаведения, увеличение дальности полёта ракет до 600 км, а также скорости перелёта до 9 Махов. Это и позволило российской технике быть на шаг впереди.

Кроме того, Ли Сэнь уверен, что при создании экспортной версии С-500 властям Китая следует рассмотреть вариант её приобретения. Возможно, интересуется установкой не только китайская сторона: сейчас пока что информацию о том, какие ещё страны хотели бы купить эту технику, российские представители не раскрывают.

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