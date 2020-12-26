Китайские стратегические бомбардировщики сравнили с российскими аналогами

Это были два Ту-95МС и четыре Xian H-6. Китайские военные эксперты сочли, что совместное их патрулирование показало недостатки китайских бомбардировщиков. В частности, они имеют меньшую дальность полёта и могут нести меньше полезной нагрузки. В этом они уступают и американскому B-1 Lancer.

Ещё плохо то, что лишь последнюю версию Xian H-6 можно дозаправить в воздухе. Как заявил военный эксперт, китайские бомбардировщики не могут без дозаправки летать также далеко, как русские и американские.

Стоит отметить, что этот самолёт создан на базе советского бомбардировщика Ту-16 «Барсук». Сейчас в Китае говорят о разработке следующего поколения Xian H-6.