Китайские суперкомпьютеры перестали получать чипы из-за американских санкций

Речь идёт о компании Phytium Information Technology Co. Это одна из семи китайских суперкомпьютерных компаний, добавленных в «чёрный список США. TSMC, впрочем, пообещала выполнить все заказы, полученные от Phytium Information Technology Co, до наложения санкций.

Представитель TSMC не стал комментировать ситуацию, но заявил, что компания будет соблюдать все законы и постановления и будет действовать в соответствии с экспортными ограничениями.

Стоит отметить, что Китай хоть и вкладывает значительные средства в развитие своей полупроводниковой отрасли, он по-прежнему полагается на иностранные технологии и микросхемы. Суперкомпьютеры Китая используют процессоры, созданные Intel, AMD и IBM. Эксперты считают, что санкции определенно повлияют на способность Китая удерживать лидирующие позиции в области суперкомпьютеров.