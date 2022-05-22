Китайские технологические компании начали массово сокращать сотрудников

Пока неясно, как много сотрудников компаний будет затронуто, поскольку не все объявляют о своих планах публично. Однако журналисты уже получили множество свидетельств сокращений в широком спектре должностей. Например, крупнейшая игровая и медиакомпания Tencent Holdings увольняет около 100 человек со своих спортивных каналов.

Сокращение персонала происходят и в различных отделах Alibaba. SCMP уточняет, что в апреле уровень безработицы среди людей в возрасте от 16 до 24 лет в Китае составлял 18,2% по сравнению с 13,9% в Европе и 8,6% в США.