Китайские товары подорожают из-за отказов Казахстана

Китайские товары подорожают из-за отказов КазахстанаПри чем тут параллельный импорт
Если Казахстан прекратит поставки в Россию товаров, ввозимых по параллельному импорту из Китая, то рост цен на эти товары может составить 10-16%. Об этом сообщила Анна Фомичева, председатель комитета по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и цифровизации Московского регионального отделения «Деловая Россия». Ее слова приводит Ura.news.
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев заявил ранее, что Казахстан прекратил экспорт в Россию 106 видов товаров в связи с мировой ситуацией, в том числе военной техники и комплектующих, специализированной электроники, микросхем и аналогичной продукции. Это решение может повлиять на цены параллельного импорта из Китая, что приведет к их увеличению примерно на 10-15%.
Эксперты считают, что параллельный импорт будет продолжать расширяться. В прошлом году, пишет издание, по параллельному импорту было ввезено более 2,4 млн тонн товаров на сумму свыше 20 млрд долларов и в основном это автомобили, техника и другое оборудование.