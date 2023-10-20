Китайские товары подорожают из-за отказов Казахстана

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев заявил ранее, что Казахстан прекратил экспорт в Россию 106 видов товаров в связи с мировой ситуацией, в том числе военной техники и комплектующих, специализированной электроники, микросхем и аналогичной продукции. Это решение может повлиять на цены параллельного импорта из Китая, что приведет к их увеличению примерно на 10-15%.

Эксперты считают, что параллельный импорт будет продолжать расширяться. В прошлом году, пишет издание, по параллельному импорту было ввезено более 2,4 млн тонн товаров на сумму свыше 20 млрд долларов и в основном это автомобили, техника и другое оборудование.