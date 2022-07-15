Китайские ученые: коренные американцы пришли с древних территорий Китая

Исследователи сравнили геном этих окаменелостей с геномом людей со всего мира. Они обнаружили, что кости принадлежали человеку, который был глубоко связан с восточноазиатским происхождением коренных американцев.

В сочетании с данными предыдущих исследований, этот вывод позволил группе исследователей предположить, что некоторые из южных народов Восточной Азии путешествовали на север вдоль побережья современного восточного Китая через Японию и достигли Сибири десятки тысяч лет назад. Затем они пересекли Берингов пролив между континентами Азии и Северной Америки и стали первыми людьми, прибывшими в Новый Свет.

Далее команда планирует провести секвенирование ДНК более древних людей, используя окаменелости из южной части Восточной Азии.