Китайские ученые: коренные американцы пришли с древних территорий Китая

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Китайские ученые: коренные американцы пришли с древних территорий КитаяЭто выяснилось в ходе секвенирования ДНК
Впервые исследователи успешно секвенировали геном древнего ископаемого человека из позднего плейстоцена на юге Китая. Данные, опубликованные в журнале Current Biology, позволяют предположить, что он принадлежал к вымершей материнской ветви современных людей, которая могла способствовать происхождению коренных американцев.
Исследователи сравнили геном этих окаменелостей с геномом людей со всего мира. Они обнаружили, что кости принадлежали человеку, который был глубоко связан с восточноазиатским происхождением коренных американцев.
В сочетании с данными предыдущих исследований, этот вывод позволил группе исследователей предположить, что некоторые из южных народов Восточной Азии путешествовали на север вдоль побережья современного восточного Китая через Японию и достигли Сибири десятки тысяч лет назад. Затем они пересекли Берингов пролив между континентами Азии и Северной Америки и стали первыми людьми, прибывшими в Новый Свет.
Далее команда планирует провести секвенирование ДНК более древних людей, используя окаменелости из южной части Восточной Азии.