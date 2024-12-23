Китайские ученые научили робота делать традиционный массаж

Робот использует две роботизированные руки, оснащенные «массажными кистями», которые по размеру и форме напоминают человеческие руки. Он может выполнять четыре традиционные техники массажа. Система адаптируется к изменениям позы пациента и жесткости мышц с помощью адаптивного алгоритма управления.

Для обучения робота исследователи собрали данные опытных массажистов, используя инструменты для захвата движений и измерения силы.

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