Китайские учёные: эти алкогольные напитки могут снизить риск заражения COVID

Авторы работы хотели оценить взаимосвязь между количеством и частотой употребления алкоголя и риском заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Исследователи изучили данные 473 957 человек, 16 559 из которых имели положительный результат на коронавирус. Авторы использовали статистические методы.

В целом, они пришли к выводу, что люди, которые употребляли алкоголь в два раза выше нормы, имели более высокий риск заражения COVID-19. Но потребление красного вина имело защитный эффект заражения. Пиво и сидр же увеличили риск заражения COVID-19 независимо от частоты и количества употребления. Помимо красного вина риск заражения снижали белое вино и шампанское.

Авторы заявили в итоге, что среди людей должен пропагандироваться здоровый образ жизни, особенно среди потребителей пива, сидра и других спиртных напитков.

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