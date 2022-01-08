Китайские учёные нашли воду в лунном грунте

Исследователи подсчитали, что в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды. Они утверждают, что вода появилась там по большей части благодаря солнечному ветру.

Напомним, «Чанъэ-5» запустили в космос 24 ноября. Эта миссия стала первой в истории, когда беспилотный зонд доставил образцы на Землю.

Стоит отметить, что впервые воду на Луне нашли в 1978 году. Тогда советские учёные проанализировали образцы, доставленные зондом «Луна-24». Позже российские учёные с помощью прибора LEND, установленного на зонде LRO, обнаружили участки Луны, наиболее богатые водородом. А в 2009 году NASA сообщило об обнаружении в кратере Кабео в районе южного полюса воды в виде льда.