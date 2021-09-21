Китайские учёные признали американский беспилотник бесполезным для воздушного боя

Как пишет «Военное обозрение», учёные решили, что американский беспилотник бесполезен для воздушного боя. Всё дело в недостаточной манёвренности.

Также специалисты отметили, что XQ-58A Valkyrie может оказаться одноразовым оружием. Скорее всего, он будет использоваться в операциях с большой степенью риска. Будет вероятным исходом то, что он не вернётся с задания.

Китайские исследователи отметили, что американцы могут улучшить характеристики беспилотника. Однако, есть мнение, что маневренность для США не приоритетна. Сейчас разработчики в первую очередь стараются увеличить полезную нагрузку и размеры топливных баков XQ-58A Valkyrie.